موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام التعاون في الجولة الواحدة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

.يتجه نادي الهلال السعودي لمواجهة صعبة في منافسات الجولة الواحد والعشرين من الدوري السعودي ضد نادي التعاون يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 3 رجب 1441 هجرياً

وتعد المباراة قوية بين الطرفين في ظل المنافسة في معظم مراكز الدوري هذا الموسم فالهلال لديه غريم صعب للغاية وهو نادي النصر الذي يسعى بقوة لخطف القمة، بينما التعاون يرغب في الدخول إلى المربع الذهبي ويزيد الخناق أكثر على فريق الرائد

الهلال السعودي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بينما التعاون يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الخامس.

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الجدير بالذكر أن المباراة بين الطرفين دائماً ما يكون بها الكثير من الندية خاصة مع الخبرات الكبيرة التي إكتسبها فريق التعاون من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد التعاون ..

موعد مباراة الهلال ضد التعاون والقنوات الناقلة