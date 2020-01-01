موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الشباب في الجولة الواحدة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحلّ الشباب ضيفًا على الاتحاد مساء السبت الموافق 29 فبراير 2020، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا، في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يعيش العميد أفضل حالاته هذا الموسم، ولكنه في اللحظة الراهنة قد يكون متأثرًا بالإيجاب بتولي كاريلي مسؤولية تدريبه خلفًا للهولندي تين هاك، الذي شكّل كابوسًا في جدة بأتم معاني الكلمة.

في الوقت نفسه فإن الشباب يتحسن تدريجيًا في الآونة الأخيرة، وهو آتٍ من انتصار مثير على ضمك بثلاثة أهداف لهدفين جعله يرتقي للمرتبة الثامنة برصيد 28 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من فرق القمة.

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الاتحاد في حاجة إلى الفوز ليواصل ابتعاده عن مراكز الهبوط أيضًا، فالنمور حاليًا يحتلون المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فقط وبفارق 4 نقاط عن الفتح في المركز المؤدي للهبوط بالدوري.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة