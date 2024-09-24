موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف الاتحاد نظيره الخليج، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على استاد الجوهرة المشعة.

الاتحاد سقط أمام الهلال بعد بداية مميزة ليترك الصدارة للزعيم، ويرغب في الفوز على الخليج لضمان الاستمرار في سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والخليج في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 27 سبتمبر 2024 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والخليج على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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