موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الفتح في لقاء الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف الحفاظ على صدارته وحصد اللقب خاصة بعد الإخفاق في كأس الملك والخروج من نصف النهائي.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة، إلا أنّ الزعيم لديه مباراتين مؤجلتين.

وبالنسبة للنمور، فإن الخمس مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب.

أما الفتح، فيتواجد في المنطقة الدافئة في المركز السابع برصيد 31 نقطة، لكنّه يبتعد عن المناطق الهبوط بفارق 6 نقاط فقط وبالتالي يحاول ضمان تجنب أي خسائر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنّ مواجهة الدور الأول انتهت بانتصار الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الجولة 26 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 6 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.