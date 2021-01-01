موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والشباب في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي ستقام على ملعب الملك عبد العزيز.

فاز العميد في مباراته الأخيرة في الدوري على الوحدة بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، ليبقي الفارق بينه وبين الهلال الوصيف عند 4 نقاط.

أما الشباب، فقد تعثر في الجولة السابقة في الدوري وتعادل مع القادسية بهدفٍ لمثله، واستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وتقلص الفارق بينه وبين الزعيم الوصيف إلى 3 نقاط.

فيديو: نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2021

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، الموافق 26 رجب 1442 هجريًا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب عبر موقع جول، والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.