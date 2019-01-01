موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الأولي من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو التشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة الاتحاد ضد الرائد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجرياً.

يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي

على الجانب الآخر اختتم الرائد الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 المركز الثامن برصيد 38 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة استطاع ان يحقق الانتصار فى عشر مباريات وتعادل فى 8 وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من النمور.

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موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الرائد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

19 :50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر KSA Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يغيب عن العميد أي لاعب بسبب الإصابة او الإيقاف، فى مباراته امام ارائد فى إفتتاج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019-2020.

📝📸حديث المدرب التشيلي لويس سييرا عقب مواجهة #الاتحاد_والعهد_اللبناني في ذهاب دور الـ32 من #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/pJjXhFfomp — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 20, 2019

من المتوقع أن يعتمد التشيلي خوسيه لويس سييرا على الطريقة التي اعتاد عليها مع الاتحاد منذ توليه المهمة، ومن المتوقع أن يدفع بزياد الصحفي ومروان دا كوستا فى قلب الدفاع، وفي الأمام هارون كمارا، ألكساندر بريجوفيتش

التشكيل | 4-4-2

عساف القرني

حمدان الشمراني - زياد الصحفي - مروان دا كوستا - سعود عبدالحميد

خالد السميري - كريم الأحمدي - خالد السميري - كارلوس فيلانويفا

رومارينيو - أليكساندر بيشيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لن يغيب عن الرائد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء امام الاتحاد، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لخوض هذه المواجهة.

📸| صور من تمرين #الرائد اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/2dvneUd6SX — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 20, 2019

لن يغيرالمدرب الألباني كثيرًا في طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بمحمد العمري ومحمد الدوسري في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على ماركو بيريز لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-4-2

عز الدين دوخة

فيصل دارسي - محمد العمري - محمد ريمان الدوسري - يحي المسلم

فرحان حساني - رائد الغامدي

كانو دوس سانتوس - سلطان السوادي - سلطان فرحان