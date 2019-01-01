موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله

محمد مصطفي

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والحزم وذلك يوم الجمعة القادم 4 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 6 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20.

يدخل العميد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية ضد التعاون مساء الثلاثاء، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث فى الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث خاض النمور خمس مباريات حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات، بينما خسر مبارتين.

على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوزًا كبيرًا أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصاراحتل الفريق المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مبارتين، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال النتائج السيئة الذي يقدمها الاتحاد في الدوري حتى الآن

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم والقنوات الناقلة

فيديو | عندما يمتزج سوء الحظ بالأخطاء الدفاعية في الدوري السعودي!

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الاتحاد - الحزم مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 4 أكتوبر2019، 6 صفر 1441،

19:10 بتوقيت مصر، 20:10 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد KSA SPORT HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لم يفتقد الاتحاد أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في مباراة الحزم، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب خوسيه سييرا لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب صاحب الـ50 عامًا على الطريقة التي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بزياد الصحفي وعبدالمحسن فلاته في مركز قلب الدفاع، وسيكون هارون كامارا هو الخيار الأول لقيادة هجوم النمور.

التشكيل | 4-2-3-1

فوازالقرني

منصور الحربي - زياد الصحفي - عبد المحسن فلاته - سعود عبدالحميد

كريم الأحمدي - كارلوس فيلانويفا

رومارينيو - إيميليانو فيشيو - عبدالعزيز البيشي

هارون كامارا

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وإيروني، فيما سيتكون الخط الهجومي من إدريس فتوحي وحسن الحبيب، بالإضافة إلى كارلوس ستراندبيرج.

التشكيل | 4-2-3-1