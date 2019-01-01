موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

محمد مصطفي

يفتح استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والتعاون، وذلك يوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر 2019، الموافق 25 محرم 1441 هجريًا، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

يعيش النمور أيامًا لايحسد عليها، بعد تعرضه لثلاثة هزائم متتالية، حيث خصر العميد امام الفريق الصاعد حديثًا للدوري ضمك يهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ثم ودع الفريق دوري أبطال آسيا من الدور ربع نهائي على يد الهلال، بعد أن استطاع الزعيم تحقيق الفوز فى لقائي الذهاب والعودة بثلاثية مقابل هدف، ثم التقي النمور من جديد مع الموج الأزرق فى قمة نارية، استطاع فيها الهلال لتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الرابعة، وبذلك يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض العميد 3 مبارايات، حقق فوزًا وحيد أمام الرائد، وتعادل مباراة وحسر مثلها.

على الجانب الآخر، التعاون يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط خلف الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بست نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين منذ أنطلاقة الموسم، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في مثلها، وسيخوض التعاون اللقاء بعد أن تأجلت مبراته فى الجولة لماضية أمام الرائد.

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موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون والقنوات الناقلة

فيديو | التشكيل المثالي للجولة الرابعة من الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - التعاون استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

يغيب عبدالإله المالكي عن مباراة العميد امام التعاون فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة الهلال السابقة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني الذي أصبح أساسيًا في الفترة الأخيرة، وسيعتمد على زياد الصحفي ومروان دا كوستا في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدفع بعبد المحسن فلاته بدلًا من المالكي بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي روماريو، كارلوس فيلانويفا، إيميلانو فيشيو، أما الهجوم فسيقوده ألكساندر بريجوفيتش.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد المحسن فلاته

إيميليانوفيشيو - كارلوس فيانويفا - روماريو

ألكسندر بريجوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يوجد غيابات فى صفوف التعاون بسبب الإصابة، ولا يوجد غيابات بسبب الإيقاف، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب باولو سيرجيو لخوض هذه المواجهة الصعبة.

سيبدأ المدرب صاحب الـ51 عامًا بطريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي طلال العبسي وريكاردو ماتشادو في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، ريان الموسي، ساندرو مانويل، وسيقود الهجوم لياندر تاوامبا، ومن خلفه الثلاثي نيلدو بيترولينا، سيدريك أميسي، هيلدون راموس.

التشكيل | 4-2-3-1