موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الباطن في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة هامة بالنسبة لفريق الاتحاد أمام الباطن، في المباراة التي تقام لحساب الجولة الأخيرة من منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما خسر أمام الطائي في الجولة قبل الماضية بهدف دون رد.

ويتساوى الاتحاد مع الهلال المتصدر برصيد 64 نقطة لكلٍ منهما، لكن "الزعيم" يتفوق بفارق المواجهات المباشرة قبل الجولة الأخيرة من الموسم، ويحتاج العميد إلى الفوز في المباراة مع انتظار هدية من الفيصلي بتعثر الهلال لتحقيق اللقب.

أما الباطن، فيدخل المباراة وعينه على الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرحة الأولى، إذ أنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة في الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.