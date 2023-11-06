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موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Ittihad 2023-2024Getty
دوري روشن السعوديالإتحاد v أبهاالإتحادأبها

تعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها، والتي تقام ضمن الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الاتحاد وأبها، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يدخل اللقاء بحثًا عن التخلص من سلسلة النتائج السيئة في دوري روشن 2023-2024، حيث لم يحقق "العميد" أي فوز في آخر ست مباريات.

وفي الجولة الماضية، خسر حامل لقب دوري روشن أمام الشباب بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، ويتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

المباراة التالية

فيما يدخل أبها المباراة بحثًا عن تعزيز انتفاضته، بعدما حقق فوزين متتاليين، آخرهما على حساب الأخدود بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

ويحتل أبها المركز 12 في جدول ترتيب دوري روشن، ويملك في رصيده 13 نقطة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد وأبها على شاشتها.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الاتحاد - أبهاالجمعة 10 نوفمبر 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSC HDالأمير عبد الله الفيصل

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