موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها، والتي تقام ضمن الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الاتحاد وأبها، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يدخل اللقاء بحثًا عن التخلص من سلسلة النتائج السيئة في دوري روشن 2023-2024، حيث لم يحقق "العميد" أي فوز في آخر ست مباريات.

وفي الجولة الماضية، خسر حامل لقب دوري روشن أمام الشباب بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، ويتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

فيما يدخل أبها المباراة بحثًا عن تعزيز انتفاضته، بعدما حقق فوزين متتاليين، آخرهما على حساب الأخدود بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

ويحتل أبها المركز 12 في جدول ترتيب دوري روشن، ويملك في رصيده 13 نقطة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد وأبها على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - أبها الجمعة 10 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD الأمير عبد الله الفيصل

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