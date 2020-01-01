موعد مباراة لاتسيو والإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة لاتسيو والإنتر في الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

كتب: أحمد حافظ

ندخل الأسبوع ال25 من منافسات الدوري الإيطالي بأهم مباراة ستعطي صورة كاملة حول شكل المنافسة فيما تبقى من الموسم حيثُ ستجمع الإنتر ضد لاتسيو يوم الأحد 16 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 22 جمادي الآخر 1441 هجرياً على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

الإنتر نجح في تصدر جدول الترتيب بعد مرور 24 جولة مستغلاً تعثر يوفنتوس امام هيلاس فيرونا، كونتي يواصل ملحمته الرائعة بقيادة لوكاكو ولوتارو مارتينيز بالإضافة إلى سانشيز ثم المنضم إليهم حديثاً كريستين إريكسن لذلك تطمح جماهير الإنتر في تحقيق الدوري الاول لهم مُنذ 10 سنوات.

بينما عشاق لاتسيو يواصلون الحلم الجميل هذا الموسم بعدما نجح فريقهم في لفت أنظار العالم إليه بالمستوى الرائع الذي ظهر به رغم قلة الإمكانيات مقارنة بمنافسيه ورغم ذلك ناجح حتى الأن في إحراجهم كثيراً خلال المواجهات المباشرة لديهم، النسور الزرقاء تحتل المركز الثالث وتعتبر هذه المواجهة هي التأكيد على إستمرار المنافسة أو التأخر كثيراً عن ركب الدوري الإيطالي.

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الجدير بالذكر أن فارق النقاط بين الثنائي هو نقطة وحيدة مما يزيد من حدة اللقاء والأمل بينهما.

موعد مباراة لاتسيو والإنتر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة لاتسيو - الإنتر الأوليمبيكو الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية BeinSportsHD4

التشكيل المتوقع للإنتر

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

التشكيل المتوقع للاتسيو

يعتمد المدرب المتألق سيموني إنزاجي على طريقة اللعب الإيطالية الكلاسيكية 3/5/2 حيثُ يميل للعب على الأطراف والسيطرة على منطقة الوسط حتى يمنع أي مرتدات على خط دفاعه ويضغط على الخصم من خلال الثنائي الهجومي المتمثل في كايسيدو بالإضافة إلى إيموبيلي.

التشكيل | 3/5/2