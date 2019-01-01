موعد مباراة الإنتر ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة الإنتر ضد روما قمة الجولة 15 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يفتح استاد جيوزيبي مياتزا أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين الإنتر وروما يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في افتتاحية الجولة 15 من الدوري الإيطالي 2019-20 .

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لم يخسر النيراتزوري حتى الآن إلا مباراة واحدة في الكالتشيو هذا الموسم، ولم يتعادل إلا مباراة واحدة أيضًا بعد مرور 14 جولة من عمر السيري آ، وكان آخر انتصار لأبناء كونتي على حساب سبال بهدفين لهدف، ليضيفوا بذلك الفوز الثاني عشر إلى سجل الموسم الحالي ويصعد للصدارة بعد تعادل يوفنتوس مع ساسوولو في نفس الجولة.

لا يسير روما بشكلٍ جيد هذا الموسم في الدوري الإيطالي ، لكنه فاز في الجولة الأخيرة على هيلاس فيرونا بثلاثة أهدافٍ لهدف، وكان هذا فوزه الثامن هذا الموسم ووصل للنقطة 28 في المركز الخامس، بنفس رصيد النقاط لكالياري صاحب المركز الرابع.

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موعد مباراة الإنتر ضد روما والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الإنتر - روما جيوزيبي مياتزا الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441،

21:45 مصر، 20:45 السعودية جيانباولو كالفاريزي beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

سيغيب عن الإنتر في المباراة ضد روما في الدوري الإيطالي الرباعي أليكسيس سانشيز وسينسي وباريلا وجاليارديني، ولن يغيب أي لاعب بداعي الإيقاف.

🏥 | تحديث طبي



حول حالة @gaglio94 حيث خضع اللاعب للفحوصات الطبية اليوم والتي أظهرت إصابته في باطن القدم اليمنى.. وسيتم تقييم حالة اللاعب الأسبوع المقبل.

👈 https://t.co/duJhVf7nwZ pic.twitter.com/ToKVkptacD — إنتر (@Inter_ar) December 3, 2019

سيبدأ كونتي بنفس تشكيله المتحفظ لكن بأسماء لم يعتد عليها مشجعي النيراتزوري في وسط الميدان لإصابة أغلب العناصر الأساسية، حيث من المتوقع أن يدفع ببورخا فاليرو بجانب برزوفيتش وفيتشينو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دانيلو دامبروزيو

كريستيانو بيراجي - مارسيلو بروزوفيتش - بورخا فاليرو - ماتياس فيتشينو - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو



الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

يعاني من غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم زاباكوستا وكريستانتي وفازيو وباستوري وكلويفرت، لكن الخبر الجيد هو جاهزية دجيكو للقاء ضد الإنتر.

📋 | قائمة الفريق | 📋



اللاعبون اللذين تم اختيارهم من قبل المدرب باولو فونسيكا لمباراة #إنتر_روما 🐺 #روما pic.twitter.com/1aTn0WCFV5 — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) December 5, 2019

سيحرس مرمى الذئاب في هذه المواجهة لوبيز وأمامه سيتواجد الرباعي زاباكوستا ومانشيني وسمولينج وكولاروف، وسيلعب فيريتو ودياوارا كمحوري وسط، وأمامهم زانيولو وبيليجريني مخيتاريان.

التشكيل | 4-2-3-1