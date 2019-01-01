موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا في الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022،وكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح الملعب الدولي بوكيت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ماليزيا والإمارات يوم الثلاثاء القادم 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق الأبيض فوزًا كبيرًا على منتخب سيريلانكا بخمس أهداف مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الودي التحضيري، من خلال معسكره الأخير بالبحرين، إستعدادًا لاول مباراة له في التصفيات المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويسعي المنتخب الإماراتي ان يحقق نتيجة إجابية تعزز موقفه فى ترتيبه فى المجموعة السابعة، الذي تضم كلً من ماليزيا، تايلاند وفيتنام وأندونيسيا.

خاض "الأبيض" مبارتين وديتين أمام منتخبي الدومينيكان وسريلانكا يومي 30 و31 أغسطس، من خلال معسكر البحرين، استعدادًا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة، ثم إنطلق الفريق بعد راحة 48 ساعة حصل عليها لاعبي المنتخب الإماراتي، إلى معسكرًا جديدًا فى كوالالمبور قبل مواجهة المنتخب الماليزي

مارفيك يُعلن حالة الطوارئ في منتخب الإمارات استعدادًا لماليزيا

موعد مباراة الإمارات ضد ماليزيا والقنوات الناقلة

مشرف منتخب الإمارات: مارفيك مدرب كبير ومواجهة ماليزيا صعبة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ماليزيا - الإمارات الملعب الدولي بوكيت الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ،

11 محرم 1441،

16:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS 1 HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

لن يغيب عن منتخب الإمارات أي لاعب بسب الإصابة او الإيقاف، فى مباراة ماليزيا فى التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، وستكون جميع أوراق المدرب بيرت فان مارفايك جاهزة لخوض هذه المواجهة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب صاحب الـ67 عامًا بالاعتماد على سالم راشد وفارس جمعة فى قلب الدفاع، وفى الهجوم يبدأ بعلي مبخوت من خلفه الثلاثي، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، خلفان مبارك

التشكيل | 4-3-3

خالد عيسي

الحسن صالح - سالم راشد - فارس جمعة - بندر الأحبابي

علي سالمين - عمرعبد الرحمن