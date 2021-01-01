موعد مباراة الأهلي والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام القادسية في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، لاستضافة مباراة الأهلي، والقادسية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي سيدخل المباراة، وهو يريد مصالحة جماهيره، بعد السقوط في الجولة الماضية، من التعاون بثلاثية نظيفة، واتساع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطتين.

على الجانب الآخر، يريد القادسية، إيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له في الجولات الأخيرة، والعودة إلى الانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والقادسية وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية هو الجمعة الموافق 8 يناير 2021، الموافق 24 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 5:40 بتوقيت السعودية، الـ 6:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والقادسية عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القادسية - الأهلي 8 يناير 2021،

24 جمادى الأول 1442،

05:40 السعودية، 06:40 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سعود بن جلوي

ما التشكيل المتوقع للأهلي أمام القادسية؟

المدرب فلادان ميلويفيتش، سيعاني في الفترة القادمة، بعد إصابة إدريس فتوحي، وسيعمل على تصحيح أوضاع الفريق بدون متوسط ميدانه.

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - عبد الله حسون

ليوبومير فييسا – نوح الموسى

أليكساندرو ميتريتسا - ماركو مارين - سلمان المؤشر

عمر السومة