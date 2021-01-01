موعد مباراة الأهلي والزمالك، في الدوري المصري القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز 2021، موعد مباراة القمة، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، دائمًا ما تتسم بطابع خاص لجماهير الكرة المصرية والعربية، وتأكد موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 18 أبريل 2021.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد لعب 14 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.

الفارس الأبيض يدخل اللقاء، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، كما يريد الثأر من الهزيمة الأخيرة له أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي، وليستمر في صدارة جدول الدوري، بحثًا عن لقبه الثالث عشر.

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على الجانب الآخر، الأهلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري للعودة إلى القمة، ولكنه سيعاني بشكل كبير بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا وستفقده العديد من العناصر الهامة في مباراة القمة.

وفي هذا التقرير سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الزمالك استاد القاهرة الأحد 18 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT1

ماذا حدث في آخر مباراة جمعت بين الفريقين؟

كانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، هي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي جمعت بينهما على استاد القاهرة، وحينها حقق المارد الأحمر لقبه التاسع في البطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، حتى سجل أفشة هدفًا قاتلًا للأهلي حسم به الأمور في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل | 4-2-3-1

جنش

أحمد فتوح – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

طارق حامد – فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي

محمود علاء يصل لـ 40 هدفًا مع الزمالك في 4 مواسم فقط، قضاها داخل جدران القلعة البيضاء؛ ليصبح الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك على مَر التاريخ، تهانينا له.👏🏻👑#الزمالك_أولًا_واخيرًا pic.twitter.com/yeKlwQ5Ah4 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 15, 2021

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

كهربا – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

والتر بواليا

ما هو تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في الدوري المصري؟

جمعت 120 مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز من قبل، وكانت البداية في 10 ديسمبر 1948 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة، حيث حقق 45 انتصار مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 48 مناسبة.

سجل المارد الأحمر 143 هدفًا في ديربي القاهرة، أما أبناء ميت عقبة فقد سجلوا 103 هدفًا فقط في تاريخ المواجهات ضد الغريم التقليدي.

هداف الأهلي في مباريات القمة هو سيد عطية ومحمد أبوتريكة برصيد 7 أهدافٍ لكلٍ منهما، أما هداف الزمالك فهو علاء الحامولي وخليل قدري برصيد 5 أهدافٍ لكلٍ منهما.

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التعادل السلبي هو النتيجة الأكثر التي انتهت بها مباراة الأهلي والزمالك عبر التاريخ، حيث تكرر 21 مرة وآخرها كان مباراة ذهاب الدور الأول من الموسم المنصرم.

تاريخ مباريات القمة: