موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الدحيل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بملعب مدينة الملك عبد الله، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة تجمع بين الأهلي والدحيل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

يدخل الأهلي اللقاء لمداواة جراحه بعد سقوطه الكبير أمام الاستقلال في الجولة الماضية، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمصالحة جماهيره والإبقاء على حظوظه في التأهل.

على الجانب الآخر يريد الدحيل مواصلة انتصاراته بعد تغلبه على الشرطة العراقي في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليتنافس مع الاستقلال على صدارة المجموعة.

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وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الأهلي والدحيل هو الأحد الموافق 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال آسيا؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.