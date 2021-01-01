موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها بملعب المكس، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ستاد المكس، عندما يلاقي نظيره البنك الأهلي في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتواصل القلعة الحمراء صدارتها للبطولة المصرية بعد أن فازت في الجولة الأخيرة على الإنتاج الحربي، مع تحسن الأداء بصورة تدريجية بعد عودة المصابين من فيروس كورونا.

يحتل الأهلي المركز الأول بالتساوي مع الزمالك بـ16 نقطة لكل منهما مع تفوق المارد الأحمر بفارق الأهداف، ولا تزال كتيبة موسيماني لم تتلق أي هزيمة حتى اللحظة على الصعيد المحلي.

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في الوقت نفسه فإن البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري يُبلي بلاء حسنًا حتى الآن، حيث جمع 7 نقاط آخرها أمام سموحة بعد التعادل بهدفين لكل فريق في مباراة كانت مثيرة للغاية بين الطرفين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي هو يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، بملعب المكس بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعة البث المباشر عن طريق موقع جول للقاء المارد الأحمر.