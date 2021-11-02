موعد مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الباطن ضيفًا على الأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي 2021-22.

الأهلي السعودي لا يسير بالشكل المطلوب في الدوري منذ منتصف الموسم الماضي، فحتى الآن يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 10 مباريات فاز في اثنتين منهما فقط وتعادل في 6.

الباطن يعاني هو الآخر هذا الموسم، فبعد مرور 10 جولات تراجع مركزه إلى الرابع عشر برصيد 9 نقاط، ولم يفز هو الآخر إلا بمباراتين لكنه تعادل في 3 وخسر 5.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والباطن وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والباطن؟

موعد مباراة الأهلي والباطن هو الأربعاء 3 نوفمبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الباطن الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

19:45 السعودية، 18:45 مصر SSC ملعب الأمير عبد الله الفيصل

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد الربيعي

أليوسكي – دانكلير – عبد الباسط هندي – حمدي النقاز

علي الأسمري – فيليب برادريتش – محمد المجحد

عبد الرحمن غريب – عمر السومة - انداو

تشكيل الباطن المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن كامبانا

عبد العزيز العلاوي – ريناتو تشافيز – موريشيو – بدر الشمري

زكريا السوداني – محمد القرني

يوسف الشمري – يوسف الجبلي – محمد رايحي

فابيو أبريو