موعد مباراة الأهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الاستقلال الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب الجنوب بقطر مباراة الأهلي السعودي أمام الاستقلال الإيراني وذلك في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وضمن الأهلي تواجده في دور الـ16 منذ الجولة قبل الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد بصورة أساسية على عدد من البدلاء للراحة في ظل ضغط المباريات القوي الحالي.

ما سهّل كثيرًا من مهمة قلعة الكؤوس في بلوغ الدور المقبل كان انسحاب الوحدة الإماراتي بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا، وبالتبعية إلغاء نتائجه كلها ما منح الأهلي الصدارة بدون منافسة.

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الاستقلال بدوره لا يملك فرصًا للتأهل إلى الدور المقبل إلا من خلال الانتصار، ما سيجعلهم يقاتلون لإدراك الثلاث نقاط ويجعل المباراة صعبة حتى وإن كانت تحصيل حاصل للنادي السعودي.

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والاستقلال وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي والاستقلال؟

تقام مباراة الأهلي أمام الاستقلال مساء الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، الموافق 6 صفر 1442 هجريًا على ملعب الجنوب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وقطر، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاستقلال؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الشرطة الجنوب الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

6 صفر 1442،

18:00 السعودية وقطر، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يغيب فقط إلفيس ساريتش بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف لمواجهة الاستقلال.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيلته المعتادة حيث العويس في حراسة المرمى وأمامه الخبراني وهوساوي وفي منتصف الملعب الأسمري وهجوم بقيادة عمر السومة.