موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستعد الأهلي لملاقاة نظيره مصر المقاصة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/20، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 6 جمادي الأول 1441 هجريًا، في مباراة تبدو سهلة نظريًا للمارد الأحمر الذي يقدم مستوى مميز وبفارق شاسع عن البقية.

يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب ولكن مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، أي أن الفوز بهما يعني أن نادي القرن سيبتعد عن أقرب منافسيه بثماني نقاط، على الرغم من مرور 10 جولات فقط على بداية الموسم الجديد، ولكن هل سيستمر ذئاب الجبل في المنافسة ولو من بعيد؟

في المقابل يحتل مصر المقاصة الترتيب الرابع عشر، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، تعاددل في ثلاث وخسر خمس مباريات، ليجد النادي نفسه مهددًا بالهبوط خاصًة وأن الفارق بينه وبين المتذيل ثلاث نقاط فقط، أي أنه قد يجد نفسه في قاع الجدول في جولة واحدة فقط، إن لم تكن النتائج في صالحه.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة..

فايلر: ضغط المباريات أمر واقع والفوز على بلاتنيوم مهم

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - الأهلي ستاد الإنتاج الحربي الأربعاء 1 يناير 2020،

6 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي للعديد من اللاعبين في مباراة مصر المقاصة للإصابة وهُم حمدي فتحي، مروان محسن، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم.

سيبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم أجايي وأفشة والشحات، وسيقود الهجوم وليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1