موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يستضيف الأهلي فريق كانو سبورت الغيني ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب برج العرب.

استطاع المارد الأحمر أن ينتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد أحرزهم كلً من صلاح محسن ووليد سليمان على استاد مالابو الغيني، وكان الشياطين الحُمر قد تخطوا دور الـ64 بسهولة بعد انتصاره على فريق أطلع بره السوداني برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يُمطر شباك الفريق السوداني بـ9 أهداف في مباراة الإياب.

على الجانب الآخر ففريق كانو سبورت استطاع أن ينتصر على فريق ميكيلي كينيما الاثيوبي بهدفين مقابل هدف في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ثم تعادلوا بنتيجة (1-1) في لقاء الإياب قبل أن يقابل القلعة الحمراء في ذهاب دور الـ32 ويُهزم بهدفين دون مقابل.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20.

أكثر الفرق حصداً للبطولات في العالم حتى صيف 2019

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

احتفال الأهلي على طريقة مؤمن زكريا: ننتظر عودتك

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - كانو سبورت برج العرب الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441، - ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لخدمات أي من لاعبيه في لقائهم القادم ضد كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلر بنفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية للشياطين الحُمر، مع وجود بعض التغييرات في اللاعبين لإراحة بعضهم، خاصة وأن الفريق متقدم في النتيجة في مباراة الذهاب خارج الديار، ومن المتوقع أن يدفع بكلً من أيمن أشرف ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع الإعتماد على محمود وحيد ومحمد هاني كظهيرين، والدفع بصلاح مُحسن لقيادة الهجوم، ومن خلفه كلً من رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ.

اقتراح لإقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو





التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ