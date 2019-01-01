موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد وادي دجلة في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري، وبعد انتهاء مباراة المارد الأحمر مع الهلال السوداني..

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد من الإثارة عندما يلتقي الأهلي مع نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، حيث يسعى المارد الأحمر لاستعادة صدارة الدوري، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب وليبتعد عن غريمه التقليدي، الزمالك، بخمس نقاط كاملة.

لكن خصم كتيبة رينيه فايلر لن يكون سهلًا، فمن المعروف أن وادي دجلة من الفرق العنيدة خصوصًا مع مدربهم الحالي تاكيس كونياس، والذي يقدم الفريق معه أداءً بارزًا للغاية جذب أعين جميع عشاق ومحبي كرة القدم المصرية بمختلف أطيافهم.

لكن رغم الكرة الممتعة التي يقدمها دجلة إلا أنه يقبع في مؤخرة ترتيب الدوري المصري، حيث حقق 3 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها، ولكن هذا سيعطيه الدافع أكثر ليكون خصمًا وندًا عنيفًا للأهلي.

الأهلي بشكل عام عائد من انتصار رائع على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، المعنويات الأهلاوية مرتفعة للغاية، والفريق في الدوري لم يدخل شباكه سوى هدفًا وحيدًا مقابل إحراز 14 هدفًا، مما يوضح قوة الأهلي هذا الموسم مع مدربه السويسري فايلر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - وادي دجلة ستاد السلام الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD



الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي:

سيغيب عن الأهلي محمود متولي للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لتحقيق الانتصار على وادي دجلة.

ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر بالشناوي في حراسة المرمى وخط دفاع سيقوده ياسر إبراهيم إلى جانب منتصف ميدان من أليو ديانج وعمرو السولية وهجوم يقوده وليد سليمان ووليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - جونيور أجايي

وليد أزارو

الغيابات والتشكيل المتوقع لوادي دجلة

لا يعاني وادي دجلة من أي غيابات وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب تاكيس كونياس.

بالطبع سيبدأ محمد عبد المنصف في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي يتقدم أحمد رمضان بيكهام، ومنتصف ملعب بثلاثي يقوده محمد هلال وهجوم بقيادة رفيق كابو.

التشكيل | 4-3-3

محمد عبد المنصف

يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – بودي

محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا

عبد الكبير وادي – مروان حمدي – رفيق كابو