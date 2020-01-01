موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بيراميدز في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء..

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلُا للغاية على بيراميدز وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، وذلك يوم الخميس القادم 6 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 12 جمادى الآخرة 1441 هجرياً، في مباراة تعتبر هي الأصعب لحامل اللقب في ظل نتائج مباريات الفريقين معًا في الآونة الأخيرة.

يسعى الشياطين الحمر لفك عقدة بيراميدز ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة المقبلة بسبب السجل السئ أمام خصم الأسبوع القادم.

في المقابل يتواجد بيراميدز في الترتيب الثالث وفي جعبته 26 نقطة، ويطمح لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصًة وأن الفريق يملك أفضليه نفسية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي دهس الجميع.

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة