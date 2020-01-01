موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه الأهلي النجم الساحلي في ديربي عربي شمال إفريقي يوم الأحد 26 يناير 2020 على استاد السلام بالقاهرة، وذلك في إطار الجولة الخامسة الحاسمة من دوري أبطال أفريقيا 2020 .

يتمتع اللقاء بين الفريقين بالندية والقوة طوال تاريخهما كما هي العادة بين أندية الشمال الإفريقي، لكن جوهرة الساحل له الغلبة في المواجهات المباشرة، حيث فاز في 4 مباريات سابقة على الشياطين الحمر الذين فازوا بثلاث مبارياتٍ فقط، فيما رضيا بالتعادل في 5 مناسبات.

موقف الفريقين معقد جدًا في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، فالنجم يحتل الصدارة برصيد 9 نقاطٍ متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثالث بنقطتين، وفوز الحمرة اليوم سيعني التواجد مبكرًا في ربع النهائي، وهو ما يحتاجه المارد الأحمر أيضًا حتى لا تتعقد الحسابات أكثر وأكثر، خاصةً بعد فوز الهلال على بلاتينيوم وصعوده للمركز الثاني.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - النجم الساحلي استاد السلام الأحد 26 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 تونس beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي في المباراة ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا عدد من اللاعبين، فسيفتقد المارد الأحمر لرمصان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير بداعي الإصابة، وسيغيب عن القائمة حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

سيبدأ المدرب رينيه فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، وأمامه فتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول، وفي الوسط سيتواجد السولية بجانب ديانج، وأمامها أفشة والشحات ووليد سليمان، وسيقود هجوم الشياطين الحمر أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

حيسن الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان

جونيور أجايي

ساعات قبل إنطلاق مباراتنا أمام النجم الساحلي!⚽️

أخبرونا من أين ستشاهدون مباراة الليلة؟ 🌐🖥



🔴 #يلا_يا_أهلي | #كلنا_أهلي pic.twitter.com/dhDns2ZnGC — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 26, 2020

الغيابات والتشكيل المتوقع للنجم الساحلي

يغيب عن النجم الساحلي في مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الثلاثي سليماني كوليبالي وياسين الشيخاوي وماهر الحناشي بسبب الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ كرير في حراسة المرمى، ويتكون الدفاع من كشريدة وبن وناس وبوغطاس والجمل، أما رباعي الوسط فسيكون أمين بن عمر والمثناني وبوخنشوش والمساكني، وسيتواجد في الهجوم بلعربي والعريبي.

التشكيل | 4-4-2