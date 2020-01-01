موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء المرتقب

يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة قوية وحساسة للغاية بين الطرفين، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز 2019-20، وذلك يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وذلك على ستاد حرس الحدود بالأسكندرية.

تم تأخير موعد المباراة التي كان من المقرر إقامتها في السابعة ونصف قليلًا، حتى يتنسى لجماهير الكرة المصرية التفرغ تمامًا لمتابعة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي حتى نهايتها، خاصًة وأنها ستُلعب في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجح المارد الأحمر في مواصلة انتصاراته ووصل إلى الفوز المتتالي رقم 14 منذ بداية الموسم، بدون تعثر وحيد حتى الآن، وذلك عقب أن تفوق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة سجلها النيجيري أجايي، السولية ومحمد مجدي أفشة، وسيسعى الشياطين الحمر لمواصلة البداية المثالية خاصًة وأن التفوق على خصم المباراة المقبلة هو مطلب جماهيري.

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في المقابل، يقدم المصري البورسعيدي أداء متوسط في الموسم الحالي بقيادة إيهاب جلال، حيث فاز الفريق في خمس مباريات، تعادل في خمس أخرى وخسر في خمس لقاءات أيضًا، ليحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، وسيمثل التغلب على الأهلي -إن حدث- دفعة معنوية هائلة للفريقن خاصًة مع عدم مقدرة أي فريق على إيقاف المتصدر حتى الآن.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد المصري في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس لمنافسات الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة