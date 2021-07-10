موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر للمقاصة المؤجلة من الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الأهلي ضيفًا على مصر للمقاصة بملعب الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

أما مصر للمقاصة فيأتي بالمركز التاسع بـ37 نقطة، وقد استقال مدربه محمد عبد العظيم ونصّب محمد عبد الجليل خلفًا له حتى نهاية الموسم.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مصر للمقاصة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ؟

موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة هو الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على ملعب الجيش بالسويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك بعد تأجيلها لساعتين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر للمقاصة - الأهلي الأحد 11 يوليو 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT 1 الجيش بالسويس

التشكيل المتوقع لمصر للمقاصة

من المتوقع أن يبدأ المدرب محمد عبد الجليل بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود حمدي

محمد الدسوقي - أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد فارس

هشام محمد - سعيد الونش

أحمد عادل ميسي - شيمليس بيكلي - عبد الله مجدي

باسم مرسي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام للمقاصة

يغيب عن النادي الأهلي علي لطفي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا للإصابة، وخرج محمود متولي ونيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية، كما استبعد موسيماني أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وسعد سمير.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

أليو ديانج - عمرو السولية

صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف