موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاراجدين الودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاراجدين، وهى مواجهة ودية تجمع بين الفريقين ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020

محمد مصطفي

يفتح استاد آنجلكوا هيرجافيك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي ونادي فاراجدين الكرواتي يوم الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 11 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريقاستعداد للموسم الجديد

سيخوض الراقي خلال معسكره مباراتين وديتين الأولى ضد نادي فاراجدين الكرواتي يوم 14 من الشهر الجاري، ثم المباراة الودية الثانية التي ستكون ضد إف سي آيندهوفن والتي سُتقام يوم 26، واصل الفريق الكروي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الحالي والمقام في النمسا، وركز المدرب برانكو في الحصة الصباحية على التمارين اللياقية والتدريبات التنافسية، فيما تركزت الحصة المسائية على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، سيخوض الأهلي مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسياً والتي يواجه فيها الهلال.

من جانب آخر عقد المدير الفني الكرواتي برانكو محاضرة نظرية قبل بداية التدريبات الصباحية شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال التدريبات الإعدادية للفريق، وشرك ايضًا المحترق الصربي دانييل الكسيتش فى الحصة التدريبية الأولي له بعد انضمامه رسميًا لصفوف الراقي، على صعيد أخر التحق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس بتدريبات الفريق في معسكره الحالي والمقام في النمسا، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مع نهاية المنافسات في الموسم الماضي.



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موعد مباراة الأهلي ضد فاراجدين والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة فاراجدين - الأهلي استاد آنجلكوا هيرجافيك الأحد 14 يوليو 2019،

11 ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ksa sport

قائمة الأهلي المشاركة في معسكر النمسا