موعد مباراة الأهلي القادمة ضد رودار الودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد رودار، وهى مواجهة ودية تجمع بين الفريقين ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020

محمد مصطفي

يفتح استاد سبورت بلاتز ويلدون أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي ونادي رودار فيلينجي السلوفيني يوم الأربعاء17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعداد للموسم الجديد

سيخوض الراقي خلال معسكره فى النمسا ثلاث وديات الأولى ضد نادي راودار السلوفيني يوم 14 من الشهر الجاري، ثم المباراة الودية الثانية التي ستكون ضد هيلموند سبورت الهولندي يوم 19 من نفس الشهر ويختتم الإمبراطور مبارياته الودية امام إف سي آيندهوفن والتي سُتقام يوم 26، فقد عاني الراقي كثيراً فى الموسم الماضي من عدم ثبات الفريق والنتائج الكثيرة المتخبطة، فعلى مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لم يستطع سوى أن يُحرز المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

واصل الفريق الكروي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الحالي والمقام في النمسا، وركز المدرب برانكو في الحصة الصباحية على التمارين اللياقية والتدريبات التنافسية، فيما تركزت الحصة المسائية على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، سيخوض الأهلي مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسياً والتي يواجه فيها الهلال.

من جانب آخر عقد المدير الفني الكرواتي برانكو محاضرة نظرية قبل بداية التدريبات الصباحية شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال التدريبات الإعدادية للفريق، وشرك ايضًا المحترق الصربي دانييل الكسيتش فى الحصة التدريبية الأولي له بعد انضمامه رسميًا لصفوف الراقي، على صعيد أخر التحق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس بتدريبات الفريق في معسكره الحالي والمقام في النمسا، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مع نهاية المنافسات في الموسم الماضي.



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موعد مباراة الأهلي ضد رودار والقنوات الناقلة

الجوهرة المشعة جاهز لمواجهة الأهلي والهلال الآسيوية

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - رودار استاد سبورت بلاتز ويلدون الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ksa sport

قائمة الأهلي المشاركة في معسكر النمسا