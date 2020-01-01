موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري
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الأهلي - صن داونز
يستضيف الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضيفه سموحة مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من تمكن الأهلي من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد اجتياز بوابة صن داونز والثأر لهزيمة العام الماضي من نفس الدور بخماسية نظيفة.
كتيبة رينيه فايلر شبه حسمت لقب الدوري المصري، فالفارق بينها وبين الزمالك بلغ 17 نقطة مع احتمالية زيادته حال خصم نقاط من النادي الأبيض لتغيبه عن مباراة القمة.
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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة..
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الأهلي - سموحة
|ستاد القاهرة الدولي
|الأربعاء 11 مارس 2020،
16 رجب 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|OnTime Sports