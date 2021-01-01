موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل الأهلي الزحف نحو حلم العالمية، والآن سيتعين عليه مواجهة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة من المقرر لها أن تقام بملعب أحمد بن علي المونديالي "الريان".

وكان الأهلي قد تمكن من عبور بوابة الدحيل صاحب الأرض والجمهور في الدور الأول بالتغلب عليه بهدف نظيف كان من توقيع حسين الشحات، ليضرب موعدًا مع بطل دوري أبطال أوروبا.

البافاري الذي يسعى لتحقيق السداسية التاريخية، سوف يلتقي أولًا مع هيرتا برلين يوم الجمعة في البوندسليجا بمباراة تم تغيير موعدها وتبكيره لمنح البايرن الاستعداد اللازم للمعترك الدولي الكبير.

هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي بطل أوروبا طوال مشاركاته في كأس العالم للأندية، تحدٍ قوي وصعب ولكنه بكل الصور سيكون مثيرًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ؟

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هو الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، بملعب أحمد بن علي المونديالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ؟

كالعادة، ستنقل قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ، لكن يظل من المجهول حتى اللحظة إذا ما كانت ستكرر ما فعلته في مباراة الدحيل بجعلها على القنوات المفتوحة أم ستعود للقنوات المشفرة.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر من موقع جول والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.