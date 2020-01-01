موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ملعب آل نهيان، عندما يلتقي مع الوحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة من المقرر لها مساء الإثنين 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

قلعة الكؤوس تعيش حالة من تذبذب المستوى على الصعيد المحلي وهي الحالة التي قد تطيح بالمدرب كريستيان جروس من قيادة الفريق، بينما وضع الوحدة مختلف تمامًا بسلسلة الانتصارات الكبيرة التي يحققها مؤخرًا.

لم يُهزم الفريق الإماراتي حتى الآن خلال عام 2020، مع أداء مميز في الآونة الأخيرة، وهو ما يُنذر الأهلي بمباراة ستكون في غاية الصعوبة على زملاء عمر السومة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة