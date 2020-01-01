موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المقبلة للأهلي المصري أمام الهلال السوداني في إطار الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة..

يحل الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني مساء الأول من فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين، والهلال على وجه التحديد يدخل المباراة بعنوان الفوز ولا سواه من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في الوقت نفسه فإن النتيجة الإيجابية التي حققها الأهلي أمام النجم الساحلي خففت الحمل قليلًا على كتيبة رينيه فايلر، فسيكفيها العودة من السودان بالتعادل لضمان الوجود في الدور المقبل.

مباراة يتوقع أن تكون مثيرة للغاية بين الطرفين، فالهلال سيرفع التحدي بينما المارد الأحمر سيحاول التعامل بخبرته الإفريقية الكبيرة لتخطي الأزمة الراهنة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة..

جاريدو: أنا آخر بطل مع الأهلي في أفريقيا، ولا أزمات في النجم

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الأهلي ملعب الهلال بأم درمان السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

21:00 بتوقيت مصر والسودان beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي في المباراة ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا عدد من اللاعبين، فسيفتقد المارد الأحمر لرمصان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير بداعي الإصابة، وسيغيب عن القائمة حسام عاشور وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

سيبدأ المدرب رينيه فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، وأمامه فتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول، وفي الوسط سيتواجد السولية بجانب ديانج، وأمامها أفشة والشحات ووليد سليمان، وسيقود هجوم الشياطين الحمر أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

حيسن الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان

جونيور أجايي

🚨 سفير مصر فى السودان :تأمين كامل لبعثة #الأهلى.. وتم القبض على المحرضين pic.twitter.com/JPswUIaQOb — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 28, 2020

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات تذكر في الهلال، وسيخوض المباراة كامل العدد أمام الأهلي.

جمال سالم سيحرس العرين ومن أمامه الطاهر والميرغني وخط وسط بقيادة الشغيل وهجوم يتصدره الشعلة والضي.

التشكيل | 4-4-2

جمال سالم

أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله

أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد

محمد موسى الضي - وليد الشعلة

جمال سالم