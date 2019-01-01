موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محمود جمال

يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء القادم 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

فقد الشياطين الحُمر نقطتين مهمين في مشواره نحف الحفاظ على اللقب، بتعادل بهدف لمثله في الجولة 33 من الدوري المصري، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة وحققوا الفوز في هذا اللقاء برباعية مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 8 وخسر في 11 لقاء.

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موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقنوات الناقلة

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