موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الفتح في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة ضيفه الفتح، مساء الجمعة الموافق 21 فبراير 2020، الموافق 27 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلعة الكؤوس تعيش حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة كُللِت بإقالة المدرب كريستيان جروس مع اقتراب تعيين صالح المحمدي بدلًا منه، على أن تكون البداية من مباراة الفتح.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وبالتساوي مع من تغلب عليه ووضع رأس جروس على المقصلة، الوحدة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال.

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مباراة الفتح لا تقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الفريق الجداوي مواصلة مطاردة قطبي الرياض على القمة لإعادة لقب الدوري إلى الخزائن الأهلاوية مجددًا، ولكن لا يتوقع أن تكون المباراة سهلة حتى وإن كان الخصم هو متذيل ترتيب البطولة حاليًا.

الفتح هو نفسه الذي أوقف قطار انتصارات النصر وتعادل معه منذ أسبوعين، إلى جانب المباراة المذهلة التي قدمها أمام الهلال وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، مما ينم عن أن هذا الفريق متخصص في منازعة الكبار حتى ورغم معاناته.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة