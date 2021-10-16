موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الطائي في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي الطائي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22.

حقق النادي الأهلي السعودي فوزه الأول هذا الموسم في الجولة الأخيرة على حساب الاتفاق بأربعة أهدافٍ دون رد، وتقدم للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

أما نادي الطائي فقد خسر المباراة الأخيرة من نادي أبها بهدفٍ دون رد، ليقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والطائي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والطائي؟

موعد مباراة الأهلي والطائي هو يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، الموافق 15 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.