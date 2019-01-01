موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم فى الدوري السعودي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20، علي ملعب نادي الحزم

محمد مصطفي

يفتح ملعب نادي الحزم أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والحزم، وذلك يوم السبت 26 أكتوبر 2019، الموافق 27 صفر 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

تخطى الراقي فريق التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "الجوهرة"، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنطقة 14 واحتفظ بمكانه في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوحدة الوصيف، وبفارق خمس نقاط عن الزعيم صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي فى سبع مباريات أن يحقق الانتصار في أربع مواجهات، وتعادل في 2، وتلقى هزيمة.



يقدم فريق الحزم بداية جيدة حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط خلف النصر بفارق نقطة الذي يحتل المركز السادس، وكانت آخر مباريات الحزم في الدوري أمام الفيصلي وخسروا بهدف نظيف، فحتى الآن وبعد سبع مبارايات حقق الحزم الفوز في ثلاث وتعادل في مثلهما وخسر مباراة.

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