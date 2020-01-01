موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة بجدة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحلّ الاتفاق ضيفًا على الأهلي مساء الخميس 6 فبراير 2020 الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي المباراة بعد جولة واحدة من التعادل المفاجئ والمخيب للآمال الذي حققته كتيبة كريستيان جروس أمام العدالة بهدف لكل منهما، مما عرقل مسيرة الراقي في الصراع والتنافس على صدارة ترتيب الدوري مع قطبي الرياض.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق يعيش حالة مميزة في الفترة الأخيرة بعد هروبه من مراكز الهبوط وتحسن النتائج، كما أن الفريق قدم مباراة مذهلة أمام الوحدة في الجولة الأخيرة وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف ليرتقي إلى المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.

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الأهلي بات يبتعد عن الهلال المتصدر بـ5 نقاط كاملة بعد أن كانت الفرصة مواتية له ليُقلص الفارق مع النصر الوصيف - الذي تعادل مع ضمك -، إلى نقطتين فقط.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة..

جروس: العدالة دافع بشكل ممتاز وافتقدنا السومة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة