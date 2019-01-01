موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نيوبورت كونتي الودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نيوبورت كونتي بإسبانيا ضمن استعدادات الشياطين الحُمر لاستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-19

محمود جمال

يفتح استاد بيناتار أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي ونيوبورت كونتي يوم الخميس 11 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها المارد الأحمر في معسكر إسبانيا.

حقق الشياطين الحُمر كان فوز كبير على فريق سوكر سمارت الإسبانى بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، فى أول اللقاءات الودية بالمعسكر الذى يختتم يوم 16 يوليو الجارى، وتأتي هذه الوديات ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز المتوقفة حاليًا لاستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية، ويأتي الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة.

من جانب آخر طلب مارتن لاسارتى من مدرب الأحمال اليخاندور رفع الحمل البدنى للاعبين من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية، جاء ذلك بعد محاضرة قصيرة من قبل المدرب الأوروجوياني، ركز خلالها على بعض النقاط أهمها طريقة انهاء الهجمات بشكل سليم من خلال الكرات العرضية المرسلة داخل المنطقة ودقة التسديد على المرمى بالشكل المطلوب.

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موعد مباراة الأهلي ضد نيوبورت كونتي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة نيوبورت كونتي - الأهلي استاد بيناتار أرينا الخميس 11 يوليو 2019،

8 ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية TV

قائمة الأهلي المشاركة في معسكر إسبانيا