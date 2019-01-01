موعد مباراة الأهلي القادمة ضد آيندهوفن الودية
محمود جمال
يفتح استاد سبورت سبورت بلاتز ويلدون أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي وآيندهوفن الهولندي يوم الجمعة 26 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.
خاض الراقي وديتين حتى الآن في المعسكر المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق فرازدين الكرواتي وحققوا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، ثم قابل في ثاني الوديات فريق رودار وانتهت لصالحهم أيضًا بهدف دون رد، وتأتي هذه المباريات الودية قبل أن يخوض الأهلي ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال في ملعب الجوهرة المشعة يوم 6 أغسطس المقبل، ثم لقاء الإياب في ملعب جامعة الملك سعود يوم 13 من الشهر نفسه.
لعب فريق آيندهوفن أربع مباريات ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل، الأولى أمام فريق لوميل وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني حققوا الفوز بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، ثم تلقى خسارة بخماسية مقابل هدف على يد فريق فيستيرلو، وفي آخر مباراة خاضها الفريق الهولندي تعادل إيجابيًا بنتيجة (1-1) أمام فريق بوروسيا دورتموند.
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موعد مباراة الأهلي ضد آيندهوفن والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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الأهلي - آيندهوفن
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سبورت سبورت بلاتز ويلدون
|الجمعة 26 يوليو 2019،
23 ذو القعدة 1440،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
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KSA SPORT
قائمة الأهلي المشاركة في معسكر النمسا
|المركز
|قائمة الأهلي
|حراسة المرمى
|محمد العويس، ياسر المسيليم، باسم البقي، محمد اليامي
|الدفاع
|سلطان مندش، سعيد المولد، عبد الله حسون، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، محمد البصاص، عبدالله خطيب، عبدالباسط هندي ،أدريلان سانتوس، محمد خبراني ، حسين عبدالغني، خالد البركة
|الوسط
|يزيد البكر، هاني الصبياني، جوزيف دي سوزا، يوسف الحربي، نوح الموسى، عمر الزيني ، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب، مصطفى البصاص
|الهجوم
|علي الأسمري، عمر السومة، مهند عسيري، عثمان الحاج، دجانيني تفاريس