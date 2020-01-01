موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد انبي في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز بعد التعادل أمام سموحة، والقنوات الناقلة؟

يستضيف الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ضيفه إنبي مساء السبت الموافق14 مارس 2020، الموافق 20 رجب 1441، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

هذه المباراة ستكون هامة للمارد الأحمر الذي فقد أول نقطتين له خلال الإسبوع الماضي عند مواجهة نادي سموحة فقد تعادل بنتيجة 1/1 في أولى المباريات التي تم اعتماد حكم الفيديو بها.

كتيبة رينيه فايلر شبه حسمت لقب الدوري المصري، فالفارق بينها وبين الزمالك بلغ 17 نقطة مع احتمالية زيادته حال خصم نقاط من النادي الأبيض لتغيبه عن مباراة القمة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة