موعد مباراة الأهلي ضد الجونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في إطار الدوري المصري 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة لها، والغيابات والتشكيل المتوقع في هذه المباراة..

عمر خليل

تعود الحياة لكرة القدم المصرية مجددًا بعد فترة توقف للدوري المصري لمدة شهر، عندما يحل الأهلي ضيفًا على الجونة مساء الإثنين 25 نوفمبر 2019، الموافق 28 ربيع الأول 1441 هجريًا، في مباراة تقام ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

الإيقاف الطويل للدوري المصري أتى كنتيجة لمشاركة المنتخب المصري تحت 23 عامًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، إلى جانب التوقف الدولي الأخير والذي خاض فيه منتخب مصر الأول مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يدخل هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة المسيرة الناجحة تحت قيادة مدربه رينيه فايلر، في الوقت الذي لا يُعد الجونة فيه خصمًا سهلًا لما أظهره الموسم الماضي من تألق اعتمادًا على لاعبيه الشباب.

القلعة الحمراء تحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الأول، ولكن الأهلي خاض فقط 3 مباريات مقابل 4 للفارس الأبيض و5 للمتصدر الحالي.

بالتالي، فإن الانتصار على الجونة مهم للغاية بالنسبة لكتيبة فايلر حتى تواصل سلسلة اللا هزائم تحت قيادة المدرب السويسري، وحتى لا تبتعد كثيرًا عن مركز الصدارة حتى وإن عانت من المباريات المؤجلة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الجونة، القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الجونة - الأهلي ملعب الجونة الإثنين 25 نوفمبر 2019،

28 ربيع الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد ON SPORTS

TIME SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

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سوف يدخل الأهلي هذه المباراة وهو منقوص من عدد كبير من لاعبيه، حيث يغيب كلًا من كريم نيدفيد وجونيور أجايي وحمدي فتحي وأليو سيسيه ومحمود متولي، أما الباقي فسيكون جاهزًا للمباراة.

يتوقع أن يدخل رينيه فايلر المباراة بطريقته المعتادة، عندما يلعب بطريقته (4-2-3-1) بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يقوده أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي، وفي منتصف الملعب حسام عاشور وعمرو السولية، ومن أمامهما حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ومهاجم صريح مروان محسن.

التشكيل | 4-2-3-1