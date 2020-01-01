موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف النادي الأهلي المصري على ملعب ستاد القاهرة نادي الإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

المارد الأحمر صاحب الصدارة في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة في الدوري حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة الديربي الأخيرة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

استأنف الأهلي سلسلة انتصاراته حيث فاز على فريق الجونة بهدف مقابل لاشيء، وفاز في لقائه مع النادي المصري بهدفين مقابل لاشيء، وفاز على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل لاشيء، وفاز أيضاً في آخر لقاءاته في الدوري أمام حرس الحدود بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لاستكمال انتصاراته ليتمكن من التتويج المبكر باللقب.

المزيد من الفرق

الدراويش لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم وخيب آمال جماهيره، ويحتل الفريق المركز العاشر في الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب 25 مباراة تمكن من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 10 مباريات، وهى نتائج لاتليق بفريق كبير بحجم نادي الإسماعيلي .

كان الفريق الأصفر قد تمكن من الفوز في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي مصر بنتيجة 4-0، وآخر لقاء جمع بين الدراويش والشياطين الحمر في الدوري انتهى بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه وإرضاء جماهيره في الجولات المتبقية من البطولة.

لفظ خارج وشعوذة – أغرب التصريحات في الكرة المصرية

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الجمعة 11 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.