موعد المباراة القادمة للأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تعرف على موعد المباراة القادمة للأهلي ضد الاتحاد وذلك في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

أبانوب صفوت

يستعد ستاد القاهرة الدولي لاستضافة أبرز لقاءات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز ، والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، وستقام يوم الاثنين المقبل 23 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في مباراة مهمة للغاية بسبب ترتيب الفريقين في الجدول حتى الآن، وهو ما يجعلها أشبه بمباريات القمة.

يتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات بعد أن تمكن من الفوز بجميع المباريات حتى الآن، وبخط دفاع حديدي حيث استقبل مرمى نادي القرن هدف واحد فقط، وهو ما يثبت العمل الكبير الذي يقوم به المدرب السويسري فايلر على عكس التوقعات منذ الإعلان عن تدريبه للأهلي.

يقدم الاتحاد موسم أكثر من ممتاز مع المدرب القدير يوسف طلعت، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، عقب أن فاز في خمس مباريات، تعادل في اثنين وتلقى هزيمة واحدة فقط، وهو ما ينبئ بمواجهة مثيرة للغاية مع الأهلي في الأسبوع القادم، إما ستعلن عن ظهور منافس جديد لحامل اللقب أو سيلحق مبكرًا بعيدًا عن أقرب خصومه.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة