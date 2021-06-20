موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب ماني جارينشا الوطني، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأرجنتيني، وباراجواي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

المنتخب الأرجنتيني، بعد الفوز على أوروجواي في الجولة الماضية، يدخل المباراة بمعنويات عالية، وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة تصدر المجموعة الأولى.

بينما يأمل منتخب باراجواي مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز في ثاني مباريات، بعد فوزه على بوليفيا وملاحقة الأرجنتين وتشيلي على صدارة الترتيب.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في كوبا أمريكا 2021؟

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في كوبا أمريكا 2021 هو يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، على ملعب ماني جارينشا الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - باراجواي الثلاثاء 22 يونيو 2021،

12 ذو القعدة 1442

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 ماني جارينشا الوطني

التشكيل المتوقع للأرجنتين:

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مولينا- أوتاميندي - مارتينيز - أكونا

لوسيلسو - دي بول - رودريجيز

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - جونزاليز

التشكيل المتوقع باراجواي:

التشكيل|4-2-3-1

سيلفا

سبينولا - جوميز - ألونسو - أرزامينديا

فيلاسانتي - بيريس

أليخاندرو روميرو - ألميرون - آنخيل روميرو

أفالوس