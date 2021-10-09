موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب المونومينتال مباراة قوية تجمع بين منتخب الأرجنتين ومنتخب أوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات المونديال برصيد 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منتخب البرازيل المتصدر، وتعادل في المباراة الأخيرة مع باراجواي سلبيًا بدون أهداف.

أما منتخب أوروجواي فيقع في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وقد تعادل أيضًا في المباراة الأخيرة مع منتخب كولومبيا.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي؟

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي هو يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وستذاع مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - أوروجواي الإثنين 11 أكتوبر 2021،

01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 المونومينتال

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب سكالوني على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

إيميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - جونزالو مونتيل

جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس

أليخاندرو جوميز - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوسكار تاباريز على التشكيل الآتي..

⚽️ 🔜 Mañana se jugará la fecha 5⃣ (reprogramada) de las #Eliminatorias .



🇦🇷 🆚 🇺🇾

🕣 20.30 h

🏟️ Estadio Monumental #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/63g0qU3qoY — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 9, 2021

التشكيل | 4-4-2

فيرناندو موسليرا

ماتياس فينيا - خوسيه خيمينيز - دييجو جودين - ناهيتان نانديز

جيورجيان دي أراسكايتا - ماتياس فيتشينو - رودريجو بنتانكور - فيديريكو فالفيردي

إدينسون كافاني - لويس سواريز