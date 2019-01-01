موعد مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف استاد ماركانا بريو دي جانيرو مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتنين ونظيره الفنزويلي، وذلك في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الجمعة القادم 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً.

تأهل منتخب راقصي التانجو إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية رفقة منتخب كولومبيا، ونجح زملاء ميسي في حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بهدفين نظيفيين.

نافس المنتخب الفنزويلي في المجموعة الأولى التي ضمت أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا المتواجدان في نفس المجموعة، واستطاع الفريق التأهل إلى هذا الدور بعدما احتفظ بوصافة المجموعة برصيد خمس نقاط من فوز على حساب بوليفيا وتعادل أمام كلًا من البرازيل وبيرو، ولم يتلق أي خسارة في دور المجموعات، وتأهل منتخب السيليساو أيضًا بعد أن تصدر المجموعة برصيد سبع نقاط.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فنزويلا - الأرجنتين استاد ماركانا "ريو دي جانيرو" الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين المركز قائمة منتخب الأرجنتين حراسة المرمى فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا. الدفاع نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث. الوسط أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز. الهجوم ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز.

لن يفتقد منتخب راقصي التانجو أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة فنزويلا، وستكون جميع أسلحة سكالوني جاهزة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء والصعود إلى الدور المقبل.

سيدخل المدرب صاحب الـ41 عامًا بنفس قوام الفريق الأساسي، ففي خط الدفاع سيدخل نيكولاس أوتامندي بجانب جيرمان بيزيلا، وفي المقدمة سيتواجد الثنائي الهجومي سيرجيو أجويرو بجانب ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-4-2

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو

أنخل دي ماريا - جيوفاني لو تشيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب فنزويلا

المركز قائمة منتخب فنزويلا حراسة المرمى ألاين باروخا، ويلكير فارينييز، رافايل رومو، جويل جراتيرول الدفاع روبرتو روزاليس، أليكساندر غونزاليز، ميكيل فيلانويفا، رولف فيلتشر، خون تشانسيلور، يوردان أوسوريو، رونالد هرنانديز، لويس ماجو، برناردو أنور، ناهويل فيراريسي، بابلو بونيلا، وليامز فيلاسكيز الوسط توماس رينكون، لويس مانويل سيخاس، رومولو أوتيرو، أركيميديس فيجويرا، جون موريلو، أجنيل فلوريس، داروين ماتشيز، خوانبي، جونيور مورينو، أدالبيرتو بينياراندا، يانخيل هيريرا، يفيرسون سوتيلدو، لويس جونزاليس، جيفرسون سافارينو، رينزو زامبرانو، إريكسون جالاردو، بيرالدو مانزانو، سامويل سوسا الهجوم سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، فرناندو اريستغويتا، أندريس بونس، جهوندير كاديز، جان كارلوس هورتادو

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الفنزويلي في مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب رافائيل دوداميل.

#CopaAmerica | Nos enfocamos en nuestro próximo reto🔥. Hoy en horas de la tarde realizamos nuestro primer entrenamiento en Río de Janeiro⚽️. | #SomosDeTallaMundial #Qatar2022ObjetivoDeTodos pic.twitter.com/K1wiwI5cBi — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 24, 2019

لن يغير المدرب الفنزويلي في طريقته وتشكيلته المعتادة وسيبدأ المباراة بأفضل عناصره، ومن المتوقع أن يدفع بخون تشانسيلور وميكيل فيلانويفا في قلب الدفاع، وسيدخل رونالد هيرنانديز في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب لويس ديل بينو، وسيتواجد ثنائي هجومي في الأمام هم جيفرسون سافارينو، سالومون روندون.



التشكيل | 4-4-2