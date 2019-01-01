موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على تفاصيل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والإكوادور..

عمر خليل

يستضيف ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بإلشي بإسبانيا، مباراة ودية دولية قوية تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب الإكوادور، يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 14 صفر 1441 هجريًا، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لاستهلال تصفيات كأس العالم 2022 المقرر له في دولة قطر.

المنتخب الأرجنتيني يدخل هذه المباراة في إطار معسكره الذي بدأ بمواجهة ألمانيا والتي عاد فيها كتيبة المدرب سكالوني من بعيد، وأدركوا التعادل بهدفين لكل فريق في أرض الألمان بملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

بينما يُركز منتخب الإكوادور جهوده في هذا التوقف الدولي على مواجهة الأرجنتين فقط بغية تحقيق أعلى استفادة فنية ممكنة من أجل تعويض المشاركة الهزيلة في كوبا أمريكا الماضية والتي خسروا فيها مباراتين أمام تشيلي وأوروجواي وحققوا نقطة واحدة من التعادل مع اليابان، في مشاركة كانت مخيبة جدًا للآمال.

منتخب الأرجنتين هو الآخر يسعى إلى زيادة تجانس عناصره وتعودهم على طريقة لعب المدرب سكالوني، وذلك قبل المشاركة في كوبا أمريكا القادمة في نسختها الاستثنائية والتي يحلم الأسطورة ليونيل ميسي بمعانقتها والتتويج أخيرًا بأول بطولة رسمية له بقميص منتخب بلاده.

مباراة يُفترض لها أن تكشف عن الكثير من الخبايا عن قدرات كلا المدربين للأرجنتين والإكوادور قد ترسم صورًا أو تُعطي انطباعات أولية عن شكل المنتخبين قبل المنافسات الرسمية المقبلة.

موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأرجنتين - الإكوادور ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلشي) الأحد 13 أكتوبر 2019 ،

14 صفر 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

لعل الغياب الأبرز والأهم عن معسكر منتخب الأرجنتين هو الأسطورة ليونيل ميسي والذي فضّل الجهاز الفني منحه لراحة عوضًا عن الضغط عليه بعد الإصابة التي تعافى منها مع فريقه برشلونة مؤخرًا وكذلك الوضع مع سرخيو أوجويرو.

أيضًا يغيب عن المنتخب الأرجنتيني كل لاعبي بوكا جونيورز وريفر بليت لانشغالهم بالاستعداد لمواجهة السوبر كلاسيكو في إياب نصف نهائي كوبا ليبارتادوريس، مع غياب بعض النجوم كآنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي بقرارات فنية من المدرب مع ظهور أسماء جديدة كنيكولاس جونزاليز من شتوتجارت ولوكاس ألاريو من باير ليفركوزن.

التشكيل | 4-2-3-1

أوجستين ماركيسين

خوان فويث نيكولاس أوتامندي ماركوس روخو نيكولاس تاليافيجو

رودريجو دي باول ليوناردو باريديس

آنخيل كوريا باولو ديبالا روبيرتو بيريرا

لاوتورو مارتينيز

التشكيل المتوقع لمنتخب الإكوادور:

التشكيل | 4-2-3-1

يوهان باديلا

ماريو بانيدا خافيير أرييجا فيليكس توريس خايرو إزبينزورا

سيباستيان مينديز فيرناندو جايبور

روماريو إيبارا جونيور سورنوزا إيريك كاستيو