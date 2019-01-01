موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب لوس أنجلوس التذكاري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره التشيلي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، وستقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 7 محرم 1441 هجرياً.

نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

قدم منتخب تشيلي أداء مميز في كوبا أمريكا، لكن بالرغم من هذا الأداء ودع البطولة واكتفى بحصد المركز الرابع، حيث كان ينافس في مجموعة كانت تضم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يحصد ست من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد أن حقق الفوزعلى الساموراي والإكوادور، وخسارة واحدة كانت أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق انتصار في مباراة حُسمت بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكنه تلقى سقط بثلاثية نظيفة.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تشيلي - الأرجنتين مدرج لوس أنجلوس التذكاري الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلادياً،

7 محرم 1440 هجرياً، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2



الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين



سيغيب نجم برشلونة ليونيل ميسي عن مباراة تشيلي الودية بسبب الإيقاف من قل اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم،بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا، ويغيب ايضًا الثنائي أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو لأسباب فنية

#Sub23 Detalles de la jornada transcurrida en el predio de Ezeiza 📝 https://t.co/smcshwRXcp



Se suma a la convocatoria Cristian Nahuel Barrios, de @SanLorenzo, quien trabajará desde mañana con el resto del grupo 🇦🇷 pic.twitter.com/QKDxXYm1m5 — Selección 🇦🇷 (@Argentina) September 2, 2019

سيدفع المدرب الوطني ببعض الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع بعض العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب، وسيبدأ بفرانكو أرماني لحراسة المرمي، ففي خط الدفاع سيتواجد نيكولاس أوتامندي بجانب جيرمان بيزيلا، أما في الهجوم فسيعتمد على الثنائي سيرجيو أجويرو ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-4-2