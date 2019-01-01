موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد باراجاوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد جوفيرنادور ماجاليس أبوابه لاستضافة مباراة قويةً بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب باراجواي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الخميس القادم 20 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 17 شوال 1440 هجرياً.

أنهى المنتخب الأرجنتيني أولى مبارياته بخسارة أمام منتخب كولومبيا بنتيجة (2-0)، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات، وأوقعت قرعة كوبا أمريكا الفريق في المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الكولومبي، رفقة كلًا من المنتخب القطري، باراجوايي المتواجدان في نفس المجموعة، واستعد منتخب التانجو لهذه البطولة بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب المغرب وحققوا الفوز هذه المباراة بهدف دون رد، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب تيكاراجوا، وحققوا الفوز بخمس أهداف مقابل هدف وحيد.



يأتي منتخب باراجواي في وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله في أولى مبارياته امام المنتخب القطري بنتيجة (2-2)مساء الأحد على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية، واستعد الفريق لهذه البطولة بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب الهندوراس وتعادل بهدف مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز بهدفين دون رد،.

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موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأرجنتين - باراجواي استاد جوفيرنادور ماجاليس الخميس 20 يونيو 2019 ميلادياً،

17 شوال 1440 ،

2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية ساندرو ريتشي 1 beIN SPORTS MAX 3 HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأرجنتين

لن يفتقد منتخب الأرجنتين أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراة باراجواي، وستكون جميع أسلحة سكالوني جاهزة لإصطياد الثلاث نقاط من هذه المواجهة.

#SelecciónMayor



¡Seguimos trabajando con el mismo compromiso!



Nada nos va a detener 🤜🤛#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/HXWJYKq7DN — Selección 🇦🇷 (@Argentina) ١٧ يونيو ٢٠١٩

سيدفع المدرب الوطني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع المنتخب، ففي خط الدفاع سيتواجد نيكولاس أوتامندي بجانب جيرمان بيزيلا، أما في الهجوم فسيعتمد على الثنائي سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي.

التشكيل | 4-4-2

فرانكو أرماني

نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - رينزو سارافيا

أنخل دي ماريا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو

سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لباراجواي

لن يغيب عن منتخب باراجواي أي لاعب بداعي الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019.

⚪🔴 #DíaDeViaje



⚽ La #Albirroja activó esta mañana por última vez en Río de Janeiro.



👉🏼 Los seleccionados trabajaron en dos grupos.



👉🏼 Realizaron tareas regenerativas y fútbol.



✈ A las 15 hs. viaje a Belo Horizonte. #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾



🔗 https://t.co/3LEX7wm8kc pic.twitter.com/ZlrzCMIdmj — Selección Paraguaya (@Albirroja) ١٧ يونيو ٢٠١٩

سيواصل المدرب إدورادو بريزو الاعتماد على طريقته المعتادة في مبارياته مع الفريق، وسيدفع بجونيور ألونسو بجانب فابيان بالبوينا في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثنائي سيسيليو دومينجيز، أوسكار كاردوزو.

التشكيل | 4-4-2