موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد المكسيك الودية

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب الأمودومي بالولايات المتحدة الأمريكية

محمد مصطفي

يستضيف ملعب الأمودومي بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره المكسيك، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، وستقام المباراة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 محرم 1441 هجرياً.

تعادل منتخب الأرجنتين امام نظيره تشيلي فى مباراة ودية اقيمت على ملعب لوس انجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

على الجانب الأخر،خاض المنتخب المكسيكي مباراتان وديتان وكانت امام منتخب هايتي وخسروا بهدف دون رد ثم ألتقي مع الولايات المتخدة وحقق الأنتصار بهدف دون رد، لم يستطيع المنتخب المكسيكي التأهل إلى بطولة كوبا امريكا 2019، ويسعي الفريق لتقديم عرض رائع وتحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب الأرجنتيني.

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